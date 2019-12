Stadt Wolfsburg verabschiedet Gleichstellungsbeauftragte

Wechsel an der Spitze des Gleichstellungsreferats: Gleichstellungsbeauftragte Beate Ebeling wurde am Freitag offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin wird ab Januar Antje Biniek. „Sie waren eine Gleichstellungsbeauftragte, die sehr viel Wert auf Vernetzung gelegt hat“, sagte...