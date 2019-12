Diebe stehlen Auto in Wolfsburg – 5000 Euro Schaden

Wolfsburg. Die Tat ereignete sich am Mittwoch von 7.30 bis 22.30 Uhr auf dem Gemeinschaftsparkplatz in der Rabenbergstraße.

Einen grauen VW Caddy-Life haben Diebe am Mittwoch zwischen 7.30 und 22.30 Uhr am Rabenberg entwendet. Der 58-jährige Eigentümer hatte seinen zehn Jahre alten Wagen laut Polizei am Mittwochmorgen auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Mehrparteienhaus in der Rabenbergstraße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er am Abend nach seinem Fahrzeug sah, war es verschwunden. Auffällig an dem VW Caddy ist ein montierter Fahrradgepäckträger. Durch den Diebstahl ist dem Eigentümer ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise: (05361) 46460.