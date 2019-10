WMG startet ab November mit Winterbeleuchtung in Wolfsburg

Ab Freitag, 1. November, wird die Wolfsburger Innenstadt wieder in funkelnden Lichterglanz gehüllt – dann nimmt die WMG die Winterbeleuchtung 2019/2020 in Betrieb. Bis voraussichtlich Anfang Februar können sich die Wolfsburger am Abend wieder auf eine stimmungsvolle Beleuchtung entlang der Fußgängerzone sowie der Piazza Italiafreuen. Gleiches gilt für die Zentren von Fallersleben und Vorsfelde, wo die Winterbeleuchtung in der Kalenderwoche 45 in Betrieb genommen wird.

Die Lichter in der Innenstadt leuchten auch zum verkaufsoffenen Sonntag

„In der dunklen Jahreszeit sorgt unsere Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre und lädt die Bürger dazu ein, durch die Innenstadt sowie die Ortsteile zu schlendern – der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres am 3. November bietet eine gute Gelegenheit, sich von den funkelnden Lichtern langsam in Winterstimmung bringen zu lassen“, werden Dennis Weilmann und Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, in einer Mitteilung zitiert.

Die Weihnachtsbeleuchtung kommt ab dem 25. November dazu

In der Innenstadt geben die Lichtkelche in den Bäumen wieder einen Vorgeschmack auf die Weihnachtsbeleuchtung, die mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November hinzugeschaltet und voraussichtlich bis Anfang Januar in Betrieb sein wird. Dann werden auch die weihnachtlichen Lichtmotive am Detmeroder Markt, im Zentrum von Westhagen sowie am Hansaplatz in Betrieb genommen.

Hergestellt wurden die Lichter von der französischen Firma Blachere, die zum 75-jährigen Stadtjubiläum Wolfsburgs 2013 einspezielles, eigenständiges Design entwarf. Insgesamt setzen. 450 Sternenmotive und über 160 geschmückte Bäume die Stadt in Szene. Eingesetzt werden dabei rund 1000 Lichtergirlanden in den Bäumen, Lichtschläuche mit über fünf Kilometern Gesamtlänge und insgesamt mehr als 300.000 LEDs.