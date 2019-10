Wolfsburger Erlebniswelten bieten zahlreiche neue Perspektiven

Ein Wochenende, hunderte Möglichkeiten: Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober lädt die WMG erstmals zu den Wolfsburger Erlebniswelten ein. 43 Partner bieten mit mehr als 150 Aktionen im gesamten Stadtgebiet einmalige Einblicke, heißt es in einer Mitteilung. „Das Pilotprojekt vereint ganz unterschiedliche Akteure unserer Stadt, von Einzelpersonen bis zu großen Unternehmen. Die Partner zeigen mit speziellen Aktionen, wie vielfältig Wolfsburg ist. An einem Wochenende bietet sich die Möglichkeit bei einmaligen Erlebnissen die verschiedenen Facetten der Stadt zu entdecken“, freuen sich die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

Bei zahlreichen Führungen und Mitmachprogrammen aus sechs Themenbereichen können die Wolfsburger ihre Stadt aus einer neuen Perspektive entdecken.

„Kinder & Familien“ kommen bei verschiedenen Mitmachaktionen auf ihre Kosten. Auf junge Wolfsburger wartet etwa am Samstag um

zehn Uhr, ein magischer Rundgang durch den Stadtwald. Die Wolfsburger Kinderbuchautorin Nicole Schaa liest an verschiedenen Stationen aus ihrer neuen Geschichte um die kleine Fee „Schimmerie Harztropf“. Am Sonntag um zehn Uhr, stehen bei einer fantasievollen Erkundungstour der WMG im Schlosspark Märchen und Bastelaktionen rund um das Thema „Bäume und Wald“ im Mittelpunkt. Auch die Einrichtungen aus „Kunst & Kultur“ zeigen an beiden Wochenendtagen ihre Vielseitigkeit: Die Autostadt lädt ein zu Führungen, die bei den Wolfsburger Erlebniswelten Premiere feiern. Um Fahrspaß geht es auch in der Führung durch die Schatzkammer der Marke Volkswagen bei der Stiftung Automuseum Volkswagen. Bei einer märchenhaften Stadtführung für Erwachsene lassen Wolfsburger Sagen die Geschichte der Stadt lebendig werden. Digitale Welten eröffnet das Hallenbad – Kultur am Schachtweg: Mit einer VR-Brille können Besucher im Schwimmerbecken in die verschiedenen Kulturevents eintauchen.

Dem Thema „Mensch & Gesundheit“ widmen sich Partner wie das Hospiz Wolfsburg, das Beerdigungsinstitut Gebauer, die Fakultät Gesundheit der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften oder die Barmer. Es warten etwa eine Trauer-Tattoo-Ausstellung an beiden Tagen sowie ein Reanimationsworkshop am Samstag um zehn und zwölf Uhr.

Sport- und Outdoorfreunde finden eine große Palette an Programmen im Bereich „Sport & Natur“. Zahlreiche Wolfsburger Vereine wie das Tanzende Theater, Pfeilflug 1998 oder der Tauchclub Wolfsburg zeigen mit Schnupperkursen für Groß und Klein ihr breites Spektrum. Beim Reit- und Fahrverein können Tierliebhaber am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr mit Ponys auf Tuchfühlung gehen und Stadtforst und Jägerschaft Wolfsburg locken mit spannenden Aktionen zu den Themen Holzverarbeitung sowie Wildtiere. Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mit grünem Daumen erwartet in der Gärtnerei Schliebener ein besonderer Blick hinter die Kulissen des Betriebs. Bei den Führungen durch die Gewächshäuser am Samstag um 10, 11 und 12 Uhr wird auch die Gartenarbeit im Wandel der Zeit näher beleuchtet.

Im Bereich „Innovation, Technik & Mehr“ gibt es etwa bei der Volkshochschule Wolfsburg die Möglichkeit, in einem Workshop am Samstag um 10 Uhr mit einer 360-Grad-Kamera eigene virtuelle Führungen zu erstellen. Die Stadtwerke Wolfsburg und die Wobcom GmbH laden am Samstag im Wolfsburger Nordkopf-Tower zu einzigartigen Führungen auf die Dachterrasse, ins Rechenzentrum sowie in die Technikräume ein. Ein rasantes Fahrerlebnis erwartet Jung und Alt beim Projekt Akku Racer der Fakultät Fahrzeugtechnik der Ostfalia, wenn handelsübliche Akku-Schrauber kleine Wagen in Bewegung setzen.

Für Gourmets hält der Bereich „Kulinarisches“ zahlreiche Aktionen bereit. Im Innside und Tryp-Hotel öffnen die Restaurantköche am Samstag beziehungsweise Sonntag die Türen zur Küche. Beim Show-Cooking geben sie Einblicke in ihre Arbeit und servieren kleine Kostproben. Regionale Spezialitäten stehen bei den Führungen in der Sülfelder Gutshof Brennerei im Mittelpunkt. Der Wolfsburger Traditionsbetrieb verrät einige Geheimnisse seiner Spirituosenherstellung, deren Ergebnisse alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer letztendlich kosten dürfen.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm steht online unter www.wolfsburger-erlebniswelten.de sowie gedruckt in der Tourist-Information im Wolfsburger Hauptbahnhof zur Verfügung. Unter beiden Adressen ist auch das Ticket für zehn Euro erhältlich. Für Kinder bis zu zwölf Jahren, die in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen, ist das Ticket kostenfrei. Das Wolfsburger-Erlebniswelten-Ticket berechtigt am Samstag und Sonntag zur kostenlosen Nutzung der Busse der Wolfsburger Verkehrs-GmbH. Da für einige Programmpunkte die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist es notwendig, sich zusätzlich zum Kauf des Tickets für diese Aktionen gesondert anzumelden. Die Anmeldung kann ebenfalls sowohl online als auch bei der WMG-Tourist-Information im Hauptbahnhof getätigt werden, entweder gleich während des Ticketkaufs oder bequem im Nachhinein. Hierfür ist die Ticketnummer bereitzuhalten. An- oder Ummeldungen zu den Programmpunkten sind bis einschließlich Freitag, 25. Oktober, bis 18 Uhr in der Tourist-Information und bis 21 Uhr online möglich.