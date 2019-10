Wolfsburger vermissen seit Wochen Post

Zugangsdaten für das Online-Banking, abonnierte Zeitschriften, ein Förderbescheid, Glückwunschkarten – all das und vieles mehr hätten zwei Ehepaare auf dem Wohltberg und dem Hohenstein in den vergangenen Wochen in ihren Briefkästen vorfinden sollen. Haben sie aber nicht, und sie wissen nicht einmal, wo sich die Sendungen jetzt befinden. In Mitte-West gibt es offensichtlich noch massivere Probleme bei der Postzustellung als in der...