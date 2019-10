Wolfsburg: Ferienprogramm-Teilnehmer gestalten eigene Kunst

„Punti di Vista“, zu Deutsch „Sichtweisen“ – so heißt die aktuelle Foto-Ausstellung in der Städtischen Galerie, die die jungen Teilnehmer des gemeinsam mit dem Kunst- und Stadtmuseum ausgerichteten Herbstferienprogramms am Donnerstag besucht haben. Die Aufgabe für die 22 Teilnehmer zwischen 6 und...