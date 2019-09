Verwirrung um Mensa des Vorsfelder Schulzentrums

Die Mensa des Schulzentrums Vorsfelde ist zu klein. Doch eine übergangsweise Nutzung der Aula zu Essenszwecken lehnt das Direktorium des Schulzentrums ab. Das stellte Wolfgang Preuk, Schulleiter des Phoenix-Gymnasiums, in einer Mail an unsere Zeitung klar. Er reagierte damit auf einen Beitrag, in...