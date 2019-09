Wolfsburg: Kinder bemalen Vorhang für Weihnachtsmärchen

„Der Zauberer von Oz“ nach dem bekannten Kinderbuch von Lyman Frank Baum wird in diesem Jahr im Scharoun-Theater Wolfsburg zur Adventszeit aufgeführt.

Weltweit berühmt wurde das Buch, ein wahrer Klassiker, durch den US-amerikanischen Musicalfilm (auch „Das zauberhafte Land“) aus dem Jahr 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle des Mädchens Dorothy. Der Song aus dem Film „Somewhere over the Rainbow“ wurde eines der bekanntesten Lieder der späten 1930er-Jahre. Bis heute wird es in verschiedensten Versionen interpretiert.

Die Geschichte des Buches erzählt von den Abenteuern der jungen Dorothy, die ihrem Zuhause entrissen wird und alles dafür tut, wieder zu ihrer Familie zu gelangen. Unverhofft landet sie im magischen Land: Ein Wirbelsturm trägt die kleine Dorothy Gayle und ihren Hund Toto mitsamt dem Farmhaus in das magische Land Oz. Dort landen sie auf einer Wiese im Land der Munchkins und begraben aus Versehen die böse Hexe des Ostens unter dem Haus. Zum Dank zeigen ihr die Munchkins und die gute Hexe des Nordens den Weg zur Smaragdstadt, in der der Zauberer von Oz lebt, der ihr ihre Rückkehr nach Hause ermöglichen kann. Verzweifelt macht sich Dorothy auf den Weg voller Gefahren und Abenteuer, verfolgt von der bösen Hexe des Westens, die ihr die roten Zauberschuhe abnehmen will, die sie von der guten Hexe zum Dank erhalten hat.

Doch findet sie schnell neue Freunde und Verbündete: eine Vogelscheuche, einen Blechmann und einen Löwen. Gemeinsam schaffen sie das schier Unmögliche, und ganz nebenbei entstehen neue Freundschaften. Das zauberhafte Märchen für Jung und Alt über Mut, Freundschaft und vor allem den Glauben an sich selbst wird im Scharoun-Theater vom 21. November bis zum 22. Dezember fast täglich gespielt.

Zum Weihnachtsmärchen im Scharoun-Theater Wolfsburg gehört auch das alljährliche Angebot des Vorhang-Bemalens. Die Maltermine für den „Zauberer von Oz“ finden am Samstag, 16. November, und am Sonntag, 17. November, statt, wie das Theater mitteilt.

Kinder ab sechs Jahren (jüngere Kinder können leider nicht angenommen werden) sind eingeladen, den großen Vorhang zu gestalten, der zur Märchenzeit vor den eigentlichen Bühnenvorhang gehängt wird.

Gemalt wird an beiden Tagen um 9 bis etwa 10.30 Uhr, 11.30 bis 13 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr. Geleitet wird die Aktion von Bühnenmaler Andreas Auffenberg und seinen Helfern.

Mitzubringen sind alte Socken und ein Malerkittel oder Hemd, denn die Leinwand wird auf der Seitenbühne über den Boden gespannt, und jeder kleine Künstler bekommt einen Platz zum Malen darauf zugeteilt. Die Eltern bleiben während dieser Zeit draußen und werden gebeten, ihre Kinder nicht vor Ende der Malaktion abzuholen, um den Ablauf nicht zu stören. red

Anmeldungen sind ab sofort unter der E-Mail-Adresse liane.dannies@theater.wolfsburg.de möglich.

Karten für das Theaterstück gibt es in der Theaterkasse, Porschestraße 41 D, dienstags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr, (05361) 267338, und an den bekannten Vorverkaufsstellen oder online

unter www.theater.wolfsburg.de