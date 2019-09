„Lauf und davon“ hat einen Ferrari im Team

Stadtmitte. Die Menge am Rande der Fußgängerzone zählte lautstark. Von Zehn runter auf Null – da war es kurz vor 10 Uhr am Sonntagvormittag. Stefan Loth, VW-Werkleiter in Wolfsburg, gab den Startschuss zum 14. Hexad Marathon des VfL Wolfsburg. 200 Läuferinnen und Läufer machten sich auf die 42,195 Kilometer...