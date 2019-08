Unbekannte verletzen in Wolfsburg Köln-Fans im Kaufhof

Am späten Samstagabend nach dem Spiel des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln am vorvergangenen Samstag haben Unbekannte zwei Kölner Fans bei einem körperlichen Angriff in der Wolfsburger Kneipenmeile im Kaufhof verletzt. Da die Täter auch einen rot-weißen Fan-Hut erbeuteten, ermittelt die Polizei wegen Raubes, heißt es in einer Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr, als die beiden im Alter von 45 und 49 Jahre aus westfälischen Kreis Soest stammenden Opfer eher zufällig den Kaufhof entlanggingen. Hierbei wurde das Duo den Ermittlungen zufolge aus einer achtköpfigen Gruppe, die selber keine Fankleidung trugen, zunächst angepöbelt und dann sofort mit Schlägen eingedeckt. Beide Fans erlitten leichte Verletzungen. Zeugen des Raubes wenden sich an die Polizei unter (05361) 46460.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder