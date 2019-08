Matzeknopia liegt in der Wolfsburger Autostadt

Das Reich „Matzeknopia“ lag am Freitagnachmittag unter dem Dach des Porschepavillons und ringsherum. Matze Knop, der König der Kalauer und Stimmen(imitation), herrschte auf der Bühne in der Lagune. Die Menge saß und stand dicht gedrängt. In den hinteren Reihen war’s für viele nicht leicht, den...