44. Altstadtfest in Fallersleben mit 77 Ständen

Aus vielen bewährten Zutaten wird wieder ein stimmungsvoller Mix für die drei tollen Tage: Traditionell am letzten Donnerstag im August steigt das 44. Altstadtfest, gefeiert wird also vom 29. bis 31. August. Die Besucher können sich auf mehr als 20 Bands und Künstler in den Straßen der Altstadt...