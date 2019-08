Anlässlich des dritten verkaufsoffenen Sonntages in diesem Jahr wird es einen Buspulling-Wettbewerb in Wolfsburgs Innenstadt geben.

Wolfsburg. Die Teilnehmer ziehen am 1. September in mehreren Wettbewerben vor der City-Galerie die Fahrzeuge. Dazu gibt es einen „Fit und Gesund“-Nachmittag.

Buspulling-Meisterschaft findet in Wolfsburg statt

Gesundheit, Ernährung und Fitness stehen am 1. September in der Wolfsburger Innenstadt im Mittelpunkt: Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) veranstaltet zum ersten Mal einen „Fit und gesund“-Nachmittag anlässlich des dritten Verkaufsoffenen Sonntags des Jahres, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Mit ‚Fit und gesund‘ feiert in der Innenstadt ein neues WMG-Veranstaltungsformat Premiere, bei dem vielfältige Aktionen unserer Partner beste Unterhaltung für die ganze Familie versprechen“, freuen sich Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG. Neben Beratungen und Informationen, zum Beispiel von Krankenversicherungen, Sportvereinen und anderen Gesundheitseinrichtungen, werden an diesem Tag auch zahlreiche Mitmach-Aktionen für Groß und Klein angeboten: Unter dem Glasdach können sportlich Ambitionierte etwa Fitnessgeräte, Torwand und Basketballkorb ausprobieren, Ernährungsbewusste lernen Wissenswertes über gesundes Kochen und kleine Besucher können sich auf einer Hüpfburg austoben. Begleitend zum Event öffnen von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt, den Designer Outlets Wolfsburg und dem Heinenkamp ihre Türen.

Ein weiterer Höhepunkt bildet ein besonders sportlicher Wettbewerb, zu dem sich Teams noch anmelden können: In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Der Schmidt lädt die WMG zur 16. Meisterschaft im Buspulling auf dem Vorplatz der City-Galerie ein. Im ersten sogenannten Fun-Wettbewerb von 11 bis 13 Uhr wird ein Zwei-Achser-Büssing-Bus über eine Zugstrecke von 30 Metern gezogen. „Hier steht der Spaß im Vordergrund. Besonders Unternehmen oder Vereine können so zusammenkommen und Teamgeist beweisen“, erläutert Frank Hitzschke, Abteilungsleiter Stadtmarketing der WMG.

Zu gewinnen gibt es beim ersten Wettkampf Sachpreise, die von Saturn Wolfsburg zur Verfügung gestellt werden. Ab 15 Uhr startet der Hauptwettkampf – der „Masters“-Wettbewerb, bei dem um die Meisterschaft gezogen wird. Dann gilt es, einen Drei-Achser mit einem Gewicht von mehr als 16 Tonnen über die Zugstrecke zu ziehen. Das schnellste Team bei dieser „Königsdisziplin“ wird mit 1000 Euro Siegprämie belohnt, und auch für die Zweit- und Drittplatzierten lohnt sich der Einsatz (500/250 Euro). Die Startgebühr beträgt für den Fun-Wettkampf 15 Euro und für den Hauptwettkampf 30 Euro pro Team. Die drei schnellsten Teams im Spaßdurchgang qualifizieren sich sogar noch für den Hauptwettkampf. Jedes Team stellt fünf Personen plus ein Ersatzmitglied. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular für beide Wettbewerbe unter: www.buspulling.de.