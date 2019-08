Wegen Triathlon: Straßensperrungen in Wolfsburg

Laufen, Schwimmen, Radfahren: Am Sonntag ist der Allerpark fest in den Händen der Triathleten.

Wolfsburg. Autofahrer aufgepasst: Wegen des Triathlons kommt es am Sonntag in Wolfsburg zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Im Allerpark findet an diesem Sonntag, 4. August, der Volkstriathlon statt. Nicht nur dort ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Entlang der Radstrecke sind viele Straßen gesperrt. Die heißeste Phase ist zwischen 10.45 und 14.30 Uhr. Die Veranstalter bitten ortskundige Verkehrsteilnehmer, betroffene Bereiche weiträumig zu meiden oder auf das Fahrrad ausweichen.

Allerpark

Die Badelandbrücke ist ab 8 Uhr nur mit Durchfahrtsgenehmigungen passierbar. Von 10.45 Uhr bis etwa 14.30 Uhr ist der komplette Bereich zwischen der Badeland-Kreuzung, den Parkplätzen P3 und P4, der Badelandbrücke, dem Bowlingcenter, der Eis-Arena und dem Badeland bis zum Allersee hinunter gesperrt. Das heißt: Man kommt in dieser Zeit auch nicht auf die Parkplätze oder herunter.

Außerhalb des Allerparks: Radstrecke

Die Radstrecke führt vom Allerpark über die B188 nach Vorsfelde, über die Marie-Curie-Allee und L647 nach Danndorf, über die K2 weiter nach Neuhaus und Reislingen. Über die L290 geht es weiter nach Hehlingen und von diesem Wendepunkt aus zurück nach Reislingen, weiter über die Zollstraße, in die Dieselstraße und über die Berliner Brücke und B188 zurück in den Allerpark.

Von 10.45 bis 14.30 Uhr kommt es zu folgenden Einschränkungen und Sperrungen:

• B188 zwischen Schlosskreuzung und Vorsfelde: Zwischen Schlosskreuzung und Badeland-Kreuzung ist die B188 in Richtung Osten nur einspurig befahrbar.

• Vorsfelde: Neuhäuser Straße: Die Neuhäuser Straße in Vorsfelde ist in Richtung Süden/ Reislingen nur für Anlieger befahrbar. Der Verkehr wird über Vorsfelde in Richtung Innenstadt umgeleitet. Wer zum Reit- und Fahrverein Vorsfelde möchte, kann über die Moorbreite fahren.

• Zollstraße ab Kreuzung Dieselstraße/Marie-Curie-Alle, L290 bis Hehlinger Kreisel: Vollsperrung! Als nördliche Ausweichstrecke dient die B188 in Richtung Osten. Im Süden geht es über Hehlingen und Rümmer in Richtung Osten.

• Marie-Curie-Allee, L647 (Danndorf): Die Marie-Curie-Allee ist in Richtung Osten nicht befahrbar. In Richtung Westen dürfen nur Anlieger durch. Runter geht es nur in Richtung Vorsfelde.

• Neuhaus: Weil die Sandkrugkreuzung gesperrt ist, kann Neuhaus nur über Danndorf angefahren werden. Ebenso kann Neuhaus nur in Richtung Danndorf verlassen werden.

• Reislingen: Die Reislinger Straße ist die einzige Verbindung zwischen Reislingen und der Innenstadt, denn auf der Dieselstraße kommt es zu Teilsperrungen in Richtung Osten. Aus Richtung Osten ist die Anfahrt nicht möglich.

• Dieselstraße, Berliner Ring (Berliner Brücke): In Teilbereichen kann es durch Radfahrer auf der Strecke zu längeren Wartezeiten kommen.

Autofahrer aufgepasst: Auf vielen dieser Strecken muss mit Radfahrern im laufenden Verkehr gerechnet werden!

Innerhalb und außerhalb des Allerparks: Laufstrecke

Auf der Laufstrecke kommt es während des Triathlons zu Einschränkungen auf dem Rundweg um den Allersee, auf dem Wirtschaftsweg in Richtung Vorsfelde bis hin zum Wendepunkt am SSV Stadion sowie auf dem Weg entlang des Kanals.