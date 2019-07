Diebe stehlen in Detmerode vier Autoräder

Nicht schlecht staunte ein 36 Jahre alter Fahrzeugbesitzer, als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Unbekannte hatten zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, seinen schwarzen Golf R Variant auf Backsteine aufgebockt und alle vier Räder entwendet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Fahrzeug stand auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor einem Mehrparteienhaus im Kurt-Schumacher-Ring in Detmerode. Durch den Diebstahl der Räder ist dem Besitzer ein Schaden von 4000 Euro entstanden.

Immer wieder kommt es im Wolfsburger Stadtgebiet zu Kompletträderdiebstählen. Dabei schrecken die Täter auch nicht davor zurück sich in Tiefgaragen zu begeben, um sich dort an Fahrzeugen mit hochwertigen Rädern zu vergreifen. Die Polizei appelliert zur Wachsamkeit und dazu, im Verdachtsfall sofort die Polizei zu alarmieren. „Sprechen Sie den oder die Täter bitte nicht an, sondern alarmieren Sie zuerst über 110 die Polizei und beobachten dann weiter,“ erklärt Polizeisprecher Thomas Figge in einer Pressemitteilung.

Hinweise im geschilderten Fall nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460 entgegen.