Wolfsburger kauft mit gestohlener Kreditkarte für 3800 Euro ein

Erst stahl er eine Kreditkarte, dann bestellte er damit Waren im Gesamtwert von etwa 3765 Euro. Wegen Betrugs in sieben Fällen musste sich ein 25-Jähriger nun vor dem Strafrichter verantworten. Dieser verurteilte den fünffachen Familienvater zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Zudem muss der 25-Jährige

100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der Angeklagte gestand die Taten, die er im Januar und Februar vergangenen Jahres begangen hatte. Darüber hinaus gab er auch zu, dass er bereits im Oktober 2017 an den Briefkasten einer Frau gegangen sei und die Kreditkarte daraus entwendet habe.

Anschließend tätigte er insgesamt sieben Bestellungen bei Online-Händlern mit der Kreditkarte. Er ließ sich jeweils Waren im Wert zwischen 99 und 849 Euro nach Hause liefern, ohne diese zu bezahlen. Bei sechs der Bestellungen handelte es sich überwiegend um Spielzeug und Kleidung für seine Kinder.

Er habe seiner Familie etwas gönnen wollen, gab der Angeklagte an. „Ich bereue die ganze Sache“, fügte er hinzu. „Wenn Ihr Sohn mit einem geklauten Fahrrad herumfahren muss, findet der das nicht gut“, redete der Richter dem Angeklagten ins Gewissen. „Es tut mir wirklich leid“, sagte der 25-Jährige. „Würde mir jemand etwas entwenden, wäre das auch nicht ok. Das macht man nicht als Familienvater mit fünf Kindern“, zeigte er sich einsichtig.

Zwei Einträge hat der 25-Jährige im Bundeszentralregister. Wegen Diebstahls und Betrugs wurde er jeweils zu Geldstrafen verurteilt. Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, der Verteidiger schloss sich ihr an. Er wies gleichzeitig darauf hin, dass die Taten mittlerweile eineinhalb Jahre her seien und sich der Angeklagte seitdem nichts mehr zuschulden haben kommen lassen.

„Er war über die Anklage hinaus geständig und hat gesagt, dass er die Kreditkarte gestohlen hat“, hielt der Richter dem Angeklagten zugute. Bei den Bestellungen habe es sich um Konsumgüter gehandelt. „Es macht es etwas besser, weil es etwas für die Kinder war, aber man darf das trotzdem nicht“, mahnte der Richter.