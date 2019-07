Dieb stiehlt in Westhagen Motorroller – 1000 Euro Schaden

Ein Motorroller wurde in der Nacht zum Sonntag in der Danziger Straße entwendet.

Ein blauer Motorroller der Marke Taiwan Golden Bee wurde in der Nacht zum Sonntag in der Danziger Straße entwendet. Der 54-jährige Besitzer hatte sein zweirädriges, motorisiertes Gefährt, das als Kleinkraftrad eingestuft ist, am Samstagabend gegen 23.30 Uhr vor der Haustür seines Mehrfamilienhauses abgestellt. Gegen Diebstahl war der Motorroller mit einem Bremsscheibenschloss gesichert worden. Am Sonntagmorgen um 8.30 Uhr war der Motorroller verschwunden, wie die Polizei mitteilt. Durch den Diebstahl ist dem Besitzer ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Zeugen sollen Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße geben: (05361) 46460. red