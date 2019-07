Heiligendorfer ehren ihre neuen Majestäten

Schützenkönigin wurde laut Pressemitteilung Stefanie Siemann. Ihr 1. Ritter wurde Andreas Ohrens, 2. Ritter wurde Brigitte Stock. Fahnenträger wurde Jens Dreißig. Neue Alterskönigin ist Edda Joksch. Ihr 1. Altersritter wurde Marga Gregus, 2. Altersritter wurde Hildegard Scharke. Volkskönig wurde Wolfgang Wilke mit seinen Volksrittern Jürgen Meyer und Hartmut Rabätje. Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden Heinz-Günther Keunecke, Lothar Werkmeister, Walter Joksch und Wolfgang Müller ernannt.

Werner Müller wurde für zehn Jahre Vorstandsarbeit geehrt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im SV Heiligendorf wurden Jannik Roy und Siegfried Funke ausgezeichnet. Für 15 Jahre Mitgliedschaft im Landes-Schützenverband wurden Sascha Mrozek und Maik Stautmeister geehrt. 25 Jahre im Deutschen Schützen-Bund (DSB) sind Christian Laufer, Elisabeth Keunecke und Lasse Schreinecke. Ebenfalls für 25 Jahre Vereinstreue wurden Bianca Burchhardt, Elisabeth Keunecke und Lasse Schreinecke geehrt. Für 40 Jahre im DSB wurde Manfred Klingenberg ausgezeichnet.

Im Anschluss startete der Schützenumzug mit dem Schalmeienzug Wassensdorf zum traditionellen Königsscheiben annageln bei den neu gekürten Majestäten. Nach der Rückkehr haben die Teilnehmer den Tag gemütlich ausklingen lassen.

Am nächsten Tag fand im Vereinsheim am Lütjer Weg bei bestem Wetter das Schützenfrühstück statt. 130 Gäste waren gekommen. Es gab Schlachtplatte und gekühlte Getränke. Bei Kaffee und Kuchen endete die Veranstaltung am frühen Abend.

„Beide Veranstaltungen waren ein voller Erfolg. Das neue Konzept ist aufgegangen“, freute sich der Vorsitzende Frank Wiegmann.

Am 19. und 26. Juli sowie am 2. August – jeweils ab 19 Uhr – veranstaltet der Heiligendorfer Schützenverein für alle Heiligendorfer Bürger und nicht aktiven Mitglieder des Schützenvereins ein Urlaubspokalschießen. Geschossen werden kann mit dem Kleinkaliber-Gewehr und dem Luftgewehr. Das Startgeld beträgt je Satz 3 Euro, die Munition stellt der Verein. Der Sieger erhält einen Pokal, Platz 2 und 3 erhalten einen Wurstpreis. Die Siegerehrung findet am 2. August nach dem Schießen statt.