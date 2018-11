Onlinebewertungen – Fluch oder Segen?

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) hat am Donnerstag im Hallenbad den 6. Tourismustag Wolfsburg für ihre touristischen Partner veranstaltet. Das Treffen bot den Teilnehmern verschiedene Einblicke in aktuelle touristische Entwicklungen im Fremdenverkehr, wie die WMG mitteilt.

Zum Auftakt begrüßten Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, und Christoph Kaufmann, Abteilungsleiter Tourismusvertrieb der WMG, die Gäste und informierten über aktuelle Projekte und Konzepte. Im Anschluss folgten die Gäste dem Vortrag „Onlinebewertungen richtig nutzen“ von Holger Sigmund (Servus Tourismuspartner OG). Er gab laut Mitteilung der WMG wertvolle Tipps, wann und wie man optimal auf Gästebewertungen reagieren kann, wie Gäste mit Bewertungen umgehen und bot spannende Einblicke in die rechtlichen Rahmenbedingungen zu der Frage: Darf der Gast alles schreiben?

Die WMG stellte darüber hinaus die Kooperation mit der Gästefeedback-Plattform „Trust You“ vor und gewährte Einblicke in die bisherige Zusammenarbeit. „Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungen sind in der Tourismusbranche wichtige Faktoren, da sie vor allem im Zusammenhang mit digitalen Medien zunehmende Bedeutung bei der Gewinnung von Neukunden haben“, betont Jens Hofschröer. Rund 30 Gäste folgten der Einladung der WMG in das Hallenbad. Beim abschließenden Get-together wurden die Eindrücke des Tages ausgetauscht und in inspirierender Umgebung diskutiert.