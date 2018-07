42-Jährige aus Helmstedt mit 2,38 Promille unterwegs

Mit stattlichen 2,38 Promille war am Sonntagabend eine 42 Jahre alte Kraftfahrzeugführerin im Bereich des Allerparks in Wolfsburg unterwegs. Foto: Archiv / dpa

Wolfsburg Mit stattlichen 2,38 Promille war am Sonntagabend eine 42 Jahre alte Kraftfahrzeugführerin im Bereich des Allerparks in Wolfsburg unterwegs.

Die Frau aus dem Landkreis Helmstedt fiel gegen 21.30 Uhr einer Funkstreifenbesatzung der Polizei auf, als sie in auffällig langsamer, unsicherer Fahrweise mit ihrem VW Cabriolet teilweise in Schlangenlinien die Straße In den Allerwiesen befuhr.

Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug zu stoppen und die Fahrzeugführerin zu kontrollieren.

Schon zu Beginn der Kontrolle schlug den Polizisten ein starker Alkoholgeruch der 42-Jährigen entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Die Cabrio-Fahrerin wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrerlaubnis der Fahrzeugführerin, sowie der Fahrzeugschlüssel für das Cabriolet wurden sichergestellt. Die 42-Jährige wird sich demnächst wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten müssen