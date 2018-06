„House of Cars“ – nur wer im 13. Stock sitzt, ist Chef von VW

Ob der Haussegen bei Volkswagen aktuell gerade hängt oder schief – unterlegt werden gute oder schlechte Nachrichten vom Mittellandkanal stets mit einem Blick auf das sehr schlichte, aber gerade deswegen so markante Verwaltungshochhaus. Wer es bis in den 13. Stock geschafft hat, der regiert über einen gigantischen Weltkonzern, genießt Respekt in Politik und Gesellschaft und hat Verantwortung für weit über 640 000 Mitarbeiter/innen in aller Herren Länder.

Wer sich entscheidet, diesen Machtanspruch nicht von dieser symbolträchtigen Stätte aus auszuüben, der wird nicht glücklich bei VW. Denn das schlichte Hochhaus hat es in sich. Das dramatische Potenzial kann es durchaus mit intrigengetränkten US-Serien wie „House of Cards“ aufnehmen. Die Wolfsburger Variante lautet: House of Cars.

„Außen nahezu unverändert, bleibt das Gebäude Wahrzeichen von Volkswagen und Wolfsburg. Innen ist es für unsere Mitarbeiter moderner und offener geworden.“ Herbert Diess, als VW-Markenchef bei der Wiederinbetriebnahme.

Nicht mitspielen wollte bisher erst ein Top-Manager. Matthias Müller zog es vor, ins Bürogebäude Bt10 einzuziehen und das Hochhaus seinem Markenchef Herbert Diess zu überlassen. Die Höhenluft beflügelte den strategisch versierten Sanierer derart, dass er Müller nach einer Art Nacht der langen Messer in diesem Frühjahr beerbte.

Diess bewegt sich ganz selbstverständlich in der luftigen Traditions-Chefetage, die schon dem Gründungs-Generaldirektor in seinem letzten Jahrzehnt, seinen Nachfolgern Kurt Lotz, Rudolf Leiding, Toni Schmücker, Carl H. Hahn, Ferdinand Piëch, Bernd Pischetsrieder und Martin Winterkorn den Feldherrenblick über Wolfsburg ermöglichte. Davon machten sie mal mehr, mal weniger klug Gebrauch. Meistens aber durchaus im Sinne eines Konzerns, der trotz aller Krisen wuchs und wuchs und wuchs. Daran änderten auch die Skandale nichts, die den Industriekoloss zwar schlingern, aber nie kentern ließen. Erst der Abgasbetrug, der im September 2015 bekanntwurde, traf das Unternehmen und seine Mitarbeiter ins Mark. Seitdem wird zumindest theoretisch alles infrage gestellt, was den Autobauer aus Wolfsburg über Jahrzehnte durchaus auch starkgemacht hat. Als da sind: eine Zentrale in Wolfsburg, die den Kurs vorgibt, kompetente Zentralfunktionen in Forschung und Entwicklung und eine stets auch argwöhnisch beäugte Partnerschaft zwischen Management und Betriebsrat. Und natürlich das Hochhaus. Wenn auch nur vorübergehend.

Nach „Dieselgate“ war es mit der Konsenshaltung zunächst vorbei. Vor allem der als Sanierer der Kernmarke VW geholte Diess stichelte gekonnt und mit Gespür für das gerade noch Erträgliche gegen das VW-Mitbestimmungsmodell und damit gegen Betriebsratschef Bernd Osterloh höchstpersönlich. Der drohte und polterte wie einst gegen ein anderes smartes und angriffslustiges Manager-Fremdgewächs.

Doch Diess war nicht Wolfgang Bernhard, der 2007 vom Hof und aus dem Hochhaus gejagt wurde. Mit voller Rückendeckung der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ging er in die kontrollierte Offensive und rang Osterloh und der Belegschaft den sogenannten Zukunftspakt ab. Sein neues, ohnehin gerade aufwändig saniertes Domizil benannte Diess bei der Gelegenheit in Markenhochhaus um. Im umgebauten Eingangsbereich hielt der Markenchef seine eigenen Bilanz-Pressekonferenzen ab und skizzierte recht präzise seine Zukunftsstrategien.

Nach seiner Beförderung zum Konzernlenker feierte der alte Zentralismus dann aber schnell fröhliche Urständ. Diess vereint nun so viele Posten und so viel Macht auf seine Person, dass seine Vorgänger dagegen verblassen. Dennoch wird das Hochhaus nicht um einen 14. Stock erhöht. Geht auch gar nicht, denn das Ensemble am westlichen Ende des Werkes steht unter Denkmalschutz. Und den kann selbst ein VW-Chef nicht außer Kraft setzen. Und auf die eisern verteidigten Privilegien früherer Tage legen die VW-Chefs seit Dieselgate offenbar auch keinen Wert mehr. In der Vorstandskantine kann jeder Mitarbeiter – allerdings nach Voranmeldung – speisen. Auf die exklusive Nutzung des Fahrstuhls hatte bereits Matthias Müller verzichtet.

Seit September 2016 wurde das zuvor geräumte und komplett sanierte Gebäude nach und nach wieder in Betrieb genommen. Die Bauarbeiter hatten über zwei Jahre die komplette Fassade abgetragen und sanierten die mehr als 15 300 Quadratmeter denkmalgerecht. 1200 Fenster wurden ausgetauscht und die komplette Technik für Brandschutz, Heizung, Kühlung und Datentransfer runderneuert. Im Erdgeschoss entstand eine Ausstellungsfläche für Fahrzeuge, die auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Der Name Markenhochhaus entstand übrigens in einem Wettbewerb der Mitarbeiter. 600 Vorschläge waren laut VW eingegangen. Herbert Diess sagte damals: „Das Markenhochhaus ist der nächste große Schritt hin zur Eigenständigkeit der Marke Volkswagen. Die Mannschaft rückt noch enger zusammen. Außen nahezu unverändert, bleibt das Gebäude Wahrzeichen von Volkswagen und Wolfsburg. Innen ist es für unsere Mitarbeiter moderner, offener und kommunikativer geworden. Allen Planern, Handwerkern und Beteiligten ganz herzlichen Dank.“

Im Prinzip, so Diess, sei das Haus Vorbild für das, was die gesamte Marke vorhabe: die Substanz erneuern, den Charakter bewahren. Es war noch nie anders, seit das Hochhaus als perfektes Symbol für Volkswagen und die Konzernhauptstadt steht.