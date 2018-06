Vortrag über Südsee, Strände und Bräuche

Wolfsburg Im Hotel am Klieversberg, Röntgenstraße, spricht Eliane Koller am heutigen Freitag, 22. Juni, 18 Uhr, über Tahiti in Französisch-Polynesien. Eliane Koller, eine Enkelin des Stadtplaners Professor Peter Koller, lebt, forscht und filmt als Ethnologin seit zwölf Jahren in Französisch-Polynesien. Zu...