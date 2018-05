Stadt will sieben Grundschulen vergrößern

Die Kinderzahlen in Wolfsburg steigen stärker als erwartet, und schon jetzt müssen immer wieder Plätze an Schulen per Losverfahren vergeben werden. Die Stadtverwaltung plant darum, bis 2022 fast 50 zusätzliche Klassen zu schaffen. Im Schuljahr 2023/2024 werden nach ihren Berechnungen rund 400 Erstklässler mehr als heute ihre Schulkarriere beginnen. „Uns ist es wichtig, eine hohe Zahl an Grundschulplätzen bereitzustellen“, sagte...