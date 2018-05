200 Gäste feiern bei Seniorennachmittag

Es gehört seit Jahrzehnten zur guten Tradition beim Wolfsburger Schützenfest, dass am Montagnachmittag die Seniorinnen und Senioren der Stadt zu einem Seniorennachmittag in das Festzelt eingeladen werden. So begrüßte Stefan Wolters, der Vorsitzende des Schützenvereins, wieder mehr als 200 Gäste,...