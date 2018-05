Das gibt es in Wolfsburg zu erleben und genießen

Die zweite Ausgabe vom Wolfsburger Stadtwerbemagazin „Wolfsburg Erleben & Genießen“ befindet sich seit Anfang Mai in der Verteilung. Gemeinsam mit den Partnern Autostadt GmbH, Badeland Wolfsburg, VfL-Fußballwelt, Kunstmuseum Wolfsburg, Phaeno, City-Galerie Wolfsburg und den Designer Outlets Wolfsburg wird das Magazin von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) herausgegeben. „Die erste Ausgabe war im Dezember 2017 ein sehr guter Start, um auf unsere Erlebnisstadt aufmerksam zu machen“, erläutert Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, in einer Mitteilung der WMG. „Mit der zweiten Ausgabe setzen wir den gemeinsam eingeschlagenen Weg fort. Das 24 Seiten starke, vertriebsorientierte Magazin informiert über die Wolfsburger Highlights in den Bereichen Handel, Erlebnis und Kultur. Gemeinsam mit unseren Partnern verfolgen wir unter anderem das Ziel, für einen Aufenthalt in unserer Stadt wie auch für die erlebnisreichen Angebote unserer Partner zu begeistern und damit insgesamt zu einer weiterhin positiven Stadtimageentwicklung beizutragen.“ Die zweite Ausgabe von „Wolfsburg Erleben & Genießen“ wurde in einer Auflage von 130 000 Exemplaren gedruckt und deckt inhaltlich den Frühling und Sommer 2018 ab. Der Vertrieb erfolgt im Umland der Stadt Wolfsburg, unter anderem in Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Salzgitter, Helmstedt, Gifhorn und Königslutter.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder