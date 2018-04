Touren über Hellwinkel-Terrassen starten

Mietwohnungsbau der Neuland Wohnungsgesellschaft in den Hellwinkel Terrassen. Auf drei Baufeldern sind hier 153 Wohnungen in der Realisierung.

Nach Ende der kalten Jahreszeit beginnen in den Hellwinkel-Terrassen an vielen Stellen neue Aktivitäten. Am Donnerstag, 3. Mai, starten laut einer Mitteilung der Stadt wieder die Info-Touren. An jedem 1. Donnerstag im Monat wird demnach jeweils ab 17 Uhr hier über das aktuelle Baugeschehen informiert. Dazu lädt das Projektteam der Stadt Wolfsburg Gäste ein, die von ihren Teilprojekten berichten.

Den Anfang machen im Mai Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide und Pierre Rey vom Geschäftsbereich Stadtplanung. Sie werden begleitet von Sabine Müller vom Büro SMAQ architecture urbanism research in Berlin. Das Büro ist für den städtebaulichen Gesamtentwurf verantwortlich und weiterhin als beratendes Büro für Städtebau und Gestaltung in die Realisierung des Bauprojekts eingebunden. Funktioniert das, was sich das Büro vor Jahren hier überlegt hat, auch jetzt beim Schritt in die Umsetzung? Wann folgt der zweite Bauabschnitt und was ist hier wichtig? Diese und ähnliche Fragen soll auf dem etwa einstündigen Rundgang über die Baustelle beantwortet werden.

Am Donnerstag, 7. Juni, ebenfalls um 17 Uhr, wird es dann konkret um die hohen Häuser am Waldrand gehen. Kathrin Stretz und Alexander Kuhlendahl vom Investor Revitalis Real Estate AG aus Hamburg erläutern den aktuellen Projektstand. Vorgesehen sind zwei zwölfgeschossige Wohngebäude mit Mietwohnungen für eine Zielgruppe im gehobenen Segment. „Wir sind hier in der finalen Abstimmung und erwarten in den nächsten Wochen den Bauantrag, den wir Anfang Juni schon detaillierter vorstellen können“, erklärt Projektleiter Hartmut Gemoll vom Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt.

Treffpunkt für alle Info-Touren ist der Infopunkt, der sich am westlichen Ende des neuen Wohnquartiers im Anschluss an die Hellwinkelschule befindet. Doch auch er soll in den nächsten Wochen noch einmal wandern. Geplant ist der Umzug zum Ende des Nelkenwegs, um dem kommenden Baustellenverkehr der angrenzenden Grundstücke mehr Raum zu lassen.

In unmittelbarer Nachbarschaft auf der anderen Seite der künftigen Promenade haben Martina Mahlke und Ulf Maaßen von der Agentur für räumliche Entwicklungsalternativen AREA gerade mit ihren künftigen Baufamilien das Bauschild aufgestellt. Die Projektentwickler aus Berlin betreuen die Baugemeinschaft „Sonnenfänger“, die hier in Eigenregie und ohne Investor ein Baufeld mit 28 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten umsetzen will. Für das Gemeinschaftsprojekt „Das Dorf in der Stadt“ hat sich bisher ein kleines Kernteam gefunden, das nach weiteren Bauwilligen sucht.

Schon deutlich sichtbar ist der Mietwohnungsbau der Neuland, der im Norden des Baugebiets an der Reislinger Straße Stück für Stück in die Höhe wächst. Auf drei Baufeldern errichtet die städtische Wohnungsgesellschaft insgesamt 153 Mietwohnungen, davon 38 mit öffentlicher Förderung und zehn Wohnungen für eine Demenz-WG. Ergänzend entstehen zwei Gewerbeeinheiten auf dem Baufeld F. „In den nächsten Wochen werden die Arbeiten am Rohbau der Zwillinge abgeschlossen sein. Dank des zügigen Baufortschrittes kann das Richtfest in den Hellwinkel-Terrassen schon am 1. Juni stattfinden.“ verrät Alexander Faul, Abteilungsleiter Neubau und Bestandsmanagement der Neuland.

Einen Blick auf die Entwürfe und die aktuelle Baustelle zeigt die Internetseite www.wolfsburg.de/hellwinkel-terrassen.