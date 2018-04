Promi-Auflauf bei der Premierenfeier

Die 16. Movimentos-Festwochen sind schon in vollem Gange: Gerade zeigte die Company Wayne McGregor das Stück „Autobiography“ im Kraftwerk. Unser Kritiker Andreas Berger schrieb dazu: „Ob Leben tatsächlich so in Genen bestimmt ist und andererseits solche Freiheit der Lebensabschnitte, der...