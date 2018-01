Wetterbilanz 2017 – Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

Himmelfahrt in Wolfsburg – bei Sonnenschein und 20,6 Grad entspannten Pia Possil und Wenke-Larissa Meyer mit ihrem Hund am Allersee.

96 Prozent aller Deutschen grillen gerne im Sommer – so lautete das Ergebnis einer Umfrage des Online-Portals „Statista“. Entscheidend für passionierte Griller ist dabei aber das gute Wetter. Der Sommer 2017 war dafür jedoch alles andere als geschaffen. Im Gegenteil: Es gab kaum richtige Sommertage, dafür viel Regen.

Das verdeutlichen die Daten der Wetterstation Wolfsburg „Südwest“, die unsere Redaktion ausgewertet hat. Meteorologischer Sommerbeginn ist der 1. Juni, die schönste Zeit des Jahres – das sollte sie zumindest sein – endet am 31. August. Erinnern Sie sich an das Jahr 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft, wo ganz Deutschland das Sommermärchen feierte? An 49 Tagen wurden damals in Wolfsburg mehr als 25 Grad gemessen, und an 23 Tagen brutzelte die Stadt bei 30 Grad und mehr.

„Die bisher vorliegenden Wetterdaten seit dem 1. Dezember 2017 sind zu wenig, um bereits eine Einschätzung abgeben zu können.“ Wetterexpertin Brigitte Haase vom Deutschen Wetterdienst auf die Frage, ob der Winter viel zu warm ist.

Und vergangenes Jahr? 25 Sommertage zählt die Statistik, na immerhin, aber dann doch nur zwei richtige Sauna-Tage. Am heißesten Tag 2017, dem 30. August, wurden 31,6 Grad gemessen. Reicht doch? Naja, in den Sommermonaten in den vorherigen zehn Jahren gab es immer Tage, an denen es viel heißer war. Zum Beispiel im Vorjahr: Am 28. August des Jahres schwitzte selbst das Thermometer bei 35,1 Grad.

Ganz nebenbei – wenn Sie mal im Bekanntenkreis mit Ihrem Wissen prahlen wollen: Der heißeste Tag, der von der Station gemessen wurde, war der 9. August 1992 mit 38,5 Grad.

Und dann kam vergangenen Sommer immer wieder dieser Regen hinzu: Zwischen Juni und August 2003 prasselten gerade einmal 139,4 Liter Regen pro Quadratmeter auf Wolfsburger herab. 2017 erreichte die Regenmenge hingegen mit 273,6 Litern pro Quadratmeter fast den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre (nur 2006 war der Sommer noch bescheidener). Der nasseste Monat 2017 war der Juli mit 135,6 Liter Regen, die sich auf einen Quadratmeter ergossen.

Wenn man auf das vergangene Jahr zurückblickt, darf man auch nicht die Stürme vergessen: Mitte September fegte erst das Sturmtief Sebastian über Wolfsburg hinweg, Anfang Oktober verursachte Xavier vielerorts im Stadtgebiet schwere Schäden, und Ende Oktober brauste schließlich noch Herwart vorbei.

Beim traditionellen Silvesterbesuch des Oberbürgermeisters berichtete der Chef der Berufsfeuerwehr, Manuel Stanke mit Blick auf das stürmische Einsatzgeschehen: „Wir haben das Technische Hilfswerk noch nie so viel rausgescheucht, wie in diesem Jahr.“ Allein Sturmtief Xavier sorgte für mehr 360 Einsätze.

Schnee war dagegen 2017 echte Mangelware. Nur an zwei Tagen wurde morgens um 7 Uhr an der Wetterstation eine geschlossene Schneefläche von mehr als einem Zentimeter registriert. 2016 waren es immerhin 12 Tage, teilt Andrea Haase vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Wo die Weihnachtszeit vorbei ist, da steigt wahrscheinlich bei vielen die Hoffnung, dass nun Frau Holle ihre Betten nicht mehr über Wolfsburg ausschüttet und es schneit. Andere meinen, der Winter sei viel zu warm und befürchten, im kommenden Sommer drohe womöglich eine Mückenplage. Brigitte Haase sagt: „Die bisher vorliegenden Wetterdaten seit dem 1. Dezember 2017 sind zu wenig, um bereits eine Einschätzung abgeben zu können.“ Sie erklärt allerdings: Der Dezember 2017 war mit 4 Grad Celsius 2,1 Kelvin zu warm und der Januar 2018 erreichte bisher eine Mitteltemperatur von 4,4 Grad Celsius gegenüber dem Mittel der Jahre 1981 bis 2010 mit 1,3 Grad Celsius.