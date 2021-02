Unbekannte sind in eine Kita in Remlingen eingebrochen. (Symbolbild)

Remlingen. Über ein Dachfenster sind Unbekannte in die Räume einer Kita in Remlingen eingestiegen. Gestohlen wurde laut Polizei Bargeld.

Einbrecher steigen übers Dach in Remlinger Kita ein

Über ein Dachfenster sind Unbekannte in einen Kindergarten an der Schöppenstedter Straße in Remlingen eingebrochen. Tatzeit war laut Polizei zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch,

7 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen sei unter anderem Bargeld entwendet worden.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Zur entstandenen Schadenshöhe konnte die Polizei am Donnerstag noch keine Angaben machen. Sie hofft auf Zeugenhinweise: (05331) 9330.

red