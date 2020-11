1 Bewohner im Seniorenheim Schloss Schliestedt coronapositiv

Im Seniorenheim Schloss Schliestedt gibt es einen Corona-Fall. Das meldet der Landkreis Wolfenbüttel am Mittwochmittag. Ein Bewohner der gerontopsychiatrischen Fachabteilung der Seniorenbetreuung im Schöppenstedter Ortsteil Schliestedt ist im Wolfenbüttler Klinikum positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Auf Grund von hohem Fieber sei der Mann nach Angaben des Kreissprechers Andree Wilhelm in der Samstagnacht, 21. November, ins Klinikum eingeliefert worden. Dort sei der durchgeführte Corona-Test positiv ausgefallen.

In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden am Sonntag bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden Schnelltests durch die Einrichtung selbst vorgenommen. Die Tests verliefen bei allen 30 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den 23 Mitarbeitenden negativ. Eine Quarantäne bis zum 5. Dezember wurde für die Fachabteilung verfügt. Für die Mitarbeitenden wurde eine Lockerungsquarantäne ermöglicht, so dass die Betreuung sichergestellt ist.

Schnelltests werden durch das Gesundheitsamt überprüft

Am Montag und Dienstag wurden durch das Gesundheitsamt von allen betroffenen Personen Rachenabstrichsproben genommen, um die Ergebnisse der Schnelltests zu überprüfen. Die bisher vorliegenden Auswertungen dieser Tests waren alle negativ, die letzten Ergebnisse werden für den Mittwoch erwartet.

Eine Mitarbeiterin infiziert

In den anderen Wohnbereichen der dezentral organisierten Seniorenbetreuung Schloss Schliestedt gelten weiterhin die bisherigen Schutzmaßnahmen für Kontakte und Besuche. Zusätzlich wurden vor Arbeitsaufnahme einige Mitarbeitende getestet, die Anfang der Woche aus längeren Abwesenheitsphasen in den Dienst zurückkehrten und dabei ergab sich in einem Fall ein positives Ergebnis. Die Mitarbeiterin hat keine Symptome und begab sich umgehend in häusliche Quarantäne ohne Kontakt zu anderen Mitarbeitenden oder der Bewohnerschaft aufzunehmen und wird vom Gesundheitsamt sowie ihrem Hausarzt weiter begleitet.

Angehörige wurden informiert

Die Seniorenbetreuung Schloss Schliestedt hat die Angehörigen sowie die rechtlichen Betreuungspersonen, die Hausarztpraxen und – soweit bekannt – sonstige Kontaktpersonen der Bewohnerinnen und Bewohner der gerontopsychiatrischen Fachabteilung über die aktuelle Situation informiert.

Die stationäre Einrichtung umfasst nach eigenen Angaben drei Wohnbereiche aufgeteilt in fünf Häuser. Insgesamt stehen 115 Bewohnerplätze für Menschen aller Pflegegrade zur Verfügung. Ebenfalls aktuell vom Coronavirus betroffen ist die Wolfenbütteler Seniorenresidenz Haus Curanum .

