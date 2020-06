Käthe Walther begeht ihren 100. Geburtstag in Schliestedt

Käthe Walther hat in der Seniorenbetreuung Schloss Schliestedt ihren 100. Geburtstag in Corona-Zeiten gefeiert.

Schliestedt. Auf 100 ereignisreiche Jahre ihres Lebens hat Käthe Walther an ihrem Geburtstag in der Seniorenbetreuung Schloss Schliestedt zurückgeblickt.

An so eine Zeit wie aktuell während der Corona-Pandemie könne sie sich nicht erinnern, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Der besondere Geburtstag sei unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen gebührend begangen worden.

Käthe Walther lebe seit mehreren Jahren in einem Einzelzimmer in Schliestedt. Die Mitarbeiter hätten sie mit einem großen Rosenstrauß und einem Ständchen überrascht. Auch ihre Angehörigen, die weiter entfernt lebten, hätten einen Blumenstrauß gesandt. Mitbewohner hätten dann mit ihr gemeinsam Kaffee getrunken auf der Terrasse.

Akkordeonspielerin Bettina Schaper habe ihr ein Ständchen gespielt. Die rüstige Hundertjährige habe einiges aus ihrem langen Leben erzählt. „Dass ich mal 100 werde, hätte ich nie gedacht“, wird sie zitiert. Zur Einschulung vor 94 Jahren habe der Schularzt sie sogar ein Jahr zurückgestellt, weil sie so klein und kränklich gewesen sei. Das habe sich inzwischen geändert.