Täter beschädigen in Schöppenstedt zwei Autospiegel

Die Tat ereignete sich an der Straße Hinter der Bahn in Schöppenstedt.

Bislang nicht ermittelte Täter haben laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 17. Januar, 16 Uhr, und Samstag, 18. Januar, 8 Uhr, in Schöppenstedt, Hinter der Bahn, an einem schwarzen Opel Vectra den Außenspiegel auf der Fahrerseite und an einem silbernen VW Caddy, der ebenfalls dort stand, den Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.