Einbrecher dringen in die Schladener Werla-Schule ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind laut Polizei im Zeitraum zwischen Montag, 14. Dezember, 19 Uhr, und Dienstag, 15. Dezember, 16 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Werla-Schule in Schladen eingedrungen. Im Gebäude wurden weiter Türen gewaltsam aufgehebelt und die Räume offenbar nach Wertvollem durchsucht, so die Polizei. Auch ein Tresor sei von dem oder den Tätern angegangen worden. Nach ersten Erkenntnissen belaufe sich der Schaden auf rund 5000 Euro.

Hinweise:(05331) 9330.

