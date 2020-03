Diebe klauen in Hornburg Rasenmäher

Hornburg. An der Rimbecker Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch in Hornburg ein Aufsitzrasenmäher geklaut.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in einen Schuppen auf einem Grundstück an der Rimbecker Straße in Hornburg ein, teilt die Polizei mit. Aus dem Schuppen wurde laut Mitteilung zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr, ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise: (05331) 9330.