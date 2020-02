Salzgitteraner findet sein geklautes Auto im Oderwald

Ein in Salzgitter geklautes Auto wurde am Oderwald vom Besitzer wiedergefunden, teilt die Polizei mit. Am frühen Montagmorgen, um zirka 4.45 Uhr, konnte ein kurz zuvor in Salzgitter Thiede entwendeter schwarzer Mercedes-Benz GLC 350 an der Landesstraße 512 vom Eigentümer geortet werden, heißt es. Der Eigentümer hatte den Diebstahl bemerkt und das Fahrzeug mit dem verbauten Ortungssystem geortet und den mutmaßlichen Standort der Polizei mitgeteilt. So ließ sich das Auto im Wald auffinden. Von den Tätern fehlt jedoch jede Spur, schreibt die Polizei. Hinweise erbittet die Polizei unter (05331) 9330.

