Wissenschaftlerin spricht in Schladen über die Sachsen

Wer waren die Sachsen? Dieser spannenden Frage ging die Archäologin Dr. Babette Ludowici nach. Sie leitet die Abteilung Archäologie im Braunschweigischen Landesmuseum in Wolfenbüttel. Auf Einladung des Fördervereins Archäologischer Park Kaiserpfalz Werla hielt sie in Schladen den Vortrag „What’s in...