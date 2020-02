Solawi-Projekt von Klostergut und Lindenhof startet im April

Eilum/Heiningen. Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft in Heiningen und Eilum beteiligen sich an den Produktionskosten und bekommen dafür monatlich Gemüse und Milch.

Wer Anteile an einer solidarischen Landwirtschaft erwirbt, muss theoretisch nie wieder einen Supermarkt oder ein Geschäft betreten, um beispielsweise Gemüse, Milch, Käse oder Joghurt zu kaufen. Als Mitglied bezahlt man dem landwirtschaftlichen Betrieb einen monatlichen Beitrag, der einen Anteil der Produktionskosten deckt. Dieser Anteil entspricht dem der Ernte, die man dafür monatlich erhält.

Ein faires und nachhaltiges Prinzip, davon sind die Teams des Lindenhofs in Eilum und des Klostergutes Heiningen überzeugt (wir berichteten). Nun ist es so weit: Die neue solidarische Landwirtschaft der beiden Bio-Betriebe, die Solawi Landwandel, startet. Im April geht es los. Zu einer Vollversammlung aller Interessierten am Sonntag auf dem Klostergut in Heiningen

kamen mehr als 80 Menschen. Dort präsentierten die Landwirte Kosten- und Anbaupläne. Mit dem Lindenhof schlossen im Anschluss bereits 30 Interessierte einen Vertrag, das Klostergut-Team zählte sechs.

Die Initiatoren waren begeistert von dem Zuspruch. „Die Leute sind richtig mitgegangen“, berichtet der Heininger Landwirt Andreas

Degener. Sogar Zwischenapplaus habe es gegeben. „Es war toll, dass gleich so viele unterschrieben haben“, sagt Daniel Fischer, Gärtner auf dem Lindenhof. „Bei vielen hängt die Entscheidung noch daran, wie viele Verteilstationen es geben wird“, ist sich der Eilumer Landwirt Oliver Lühr sicher. Die monatliche Ernte kann dort von den „Mit-Landwirten“ abgeholt werden.

Bis dato stehen fünf fest. Gemüse und Milchprodukte sollen von den Landwirten auf dem Lindenhof in Eilum, dem Klostergut in Heiningen, in Salzdahlum und bei Privatpersonen in Wolfenbüttel und Veltheim (Ohe) deponiert werden. Auch in Braunschweig soll es eine Station geben. Die Stadt sei neben dem Landkreis Wolfenbüttel das Haupteinzugsgebiet.

Die Anteile sind alle gleich groß. Die Lindenhof-Anteile kosten

63 Euro im Monat. Dafür bekommt man je nach Jahreszeit von ein paar hundert Gramm bis zu mehreren Kilos Gemüse im Monat. Mehr als 60

Gärtner Daniel Fischer (links) und Landwirt Oliver Lühr leben und arbeiten auf dem Lindenhof in Eilum. Der Bio-Betrieb wird von insgesamt 10 Personen bewirtschaft, die dort auch in zwei WG`s wohnen. Foto: Maria Osburg

verschiedene Arten werden in der Gärtnerei in Apelnstedt und in Riddagshausen angebaut. Während man im Februar mit Feldsalat und Postelein auskommen muss, kann der Gemüsekorb im Sommer überquellen. „Man muss sein Koch- und Konsumverhalten ändern“, erklärt Fischer. Der Lindenhof will deswegen zum Beispiel anbieten, überschüssiges Gemüse bei Aktionen gemeinsam zu verarbeiten oder haltbar zu machen, zum Beispiel Tomaten zusammen einkochen. Die Anteile sind für zwei bis drei Personen gedacht, ideal beispielsweise für kleine Familien.

Wer einen Vertrag mit den

Heiningern abschließt, bezahlt für den Milch-Anteil 53,50 Euro im Monat. Dafür bekommen die Mitglieder 5 Liter Milch in der Woche, davon 4 Liter Kuhmilch und 1 Liter Ziegenmilch. Dafür kann man sich neben Frischmilch auch Joghurt, Quark und verschiedene Sorten Käse aussuchen. Auch Kälber-Patenschaften werden angeboten.

Um zu starten, muss der Lindenhof 50 Anteile verkaufen, erklärt

Fischer. Der 36-Jährige ist zuversichtlich. Angestrebt wird der Verkauf von 100 Anteilen – für das erste Jahr. Der Heininger Degener ist auch zufrieden mit den Vertragsabschlüssen für seinen Hof. „Wir können auch mit einem Anteil anfangen“, sagt der 60-Jährige. Klein anfangen und dann größer werden, ist seine Devise.

„Mir geht es darum, etwas zu tun“, sagt der Heininger Landwirt, „wir wollen Menschen und Produkte zusammenbringen.“ Dabei erledigen die Landwirte die Arbeit auf dem Hof. Jeder kann aber helfen und sehen, wie gearbeitet wird.

Allen Initiatoren ist der Gemeinschaftsaspekt wichtig. „Wir versprechen uns, dass sich der Hof mit

Leben füllt“, sagen die Eilumer Lühr und Fischer, „wenn es Menschen gibt, die sich dafür verantwortlich fühlen.“