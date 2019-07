Senioren sammeln in Börßum viele Ideen für die Zukunft

Was wäre, wenn es in jedem Dorf oder in jeder Gemeinde ein Dorfgesundheitshaus gäbe? Diese und andere Ideen entwickelten sich Freitagnachmittag im Rahmen einer Ideenwerkstatt in Börßum. Herumspinnen im positiven Sinne war in der Runde von geschätzt70 Senioren in der Oderwaldhalle erlaubt. „Was brauchen sie, um im Alter gut leben zu können?“, hatte Carola Pöhlmann (Awo), eine der Moderatoren der Ideenwerkstatt, zuvor gefragt. Auch...