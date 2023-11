Der Aviso-Autor setzt seine Liste seltener und fast vergessener Wörter fort – und strickt daraus im Anschluss eine Liebesgeschichte.

In der vergangenen Woche ging es an dieser Stelle um zwei stattliche Gebäude in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg, deren Fassaden mit heute nur noch selten verwendeten Wörtern geziert sind. Hier kommt Teil 2 der Wortliste – und im Anschluss eine Liebesgeschichte mit den alten Wörtern: