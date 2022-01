Eindeutig lunarer Effekt!

Vollmond! Können Sie dann auch nicht schlafen? Da hilft mir auch nicht die positive Nachricht, dass ich nun – sobald es dunkel geworden ist – die beiden hellsten Zwillingssterne Kastor und Pollux nahe beim Mond sehen kann. Der Himmel ist bedeckt und ich kann eh nichts davon sehen. Ob es einen lunaren Effekt auf unseren Schlaf gibt, soll ja umstritten sein. Bei mir ist der lunare Effekt eindeutig bewiesen. Schließlich bin ich wach in der Nacht. Oder liegt es an Nachbars Katze, die in Vollmondnächten miauend um die Ecken zieht? Die hat bestimmt auch einen lunaren Effekt!

