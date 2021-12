Fragen über Fragen zum Fest

Geht es Ihnen auch so? Die Zeit rennt und rennt. Am Sonntag ist schon der dritte Advent. Huch, das reimt sich sogar. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Haben Sie sich Gedanken über das Weihnachtsmenü gemacht? Wissen Sie, wo Sie Ihren Weihnachtsbaum kaufen werden? Soll er den alten Schmuck tragen? Wissen Sie was – setzen Sie sich doch am dritten Advent einfach mal in Ruhe hin, zünden Sie die dritte Kerze an und atmen Sie tief durch.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de