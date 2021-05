Balearen oder Balkonien?

Was ist rechtens? Bezahl- und erreichbar? Und was darf man, sollte man aber vielleicht trotzdem nicht tun?

Hätte, würde, könnte: So lautet die Überschrift zum Thema Urlaub 2021. Viele wissen noch überhaupt nicht, wie ihre Ferien aussehen werden. Balearen, Bayern oder doch eher Balkonien? Was ist rechtens? Bezahl- und erreichbar? Und was darf man, sollte man aber vielleicht trotzdem nicht tun – aus moralischen Erwägungen? Es ist kompliziert. Nicht einfacher wird es mit diesem Verschiebebahnhof, den man mittlerweile betreibt: Zuhause stapeln sich bei mir Eintrittskarten zu Events, die irgendwann nochmal stattfinden sollen. Na ja, Vorfreude ist schließlich die schönste Freude, oder?

