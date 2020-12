Diese Woche Pandemie statt Party in der Kuba-Halle und im Komm

Finger wund telefonieren, hunderte Fragen beantworten, Termine machen, beraten und immer wieder mit Ängsten, Sorgen und Nöten, aber auch Unverständnis konfrontiert werden. Am Abend, an Wochenenden und Feiertagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wolfenbütteler Gesundheitsamtes bekämpfen seit März rund um die Uhr die Pandemie – häufig an und teilweise jenseits der Belastungsgrenze.

Das sogenannte „dynamische“ Infektionsgeschehen sorgt dafür, dass Feierabende unplanbar werden. Viele Überstunden sind die Folge. Erschwert hinzukommen teilweise wöchentlich wechselnde Rechtslagen, Verordnungen und Vorgaben des Landes und Bundes. Selbstverständlich gibt es einige Berufsgruppen, die in diesen Zeiten auch ganz besonders gefordert sind und zudem das Virus nicht nur vom Schreibtisch aus bekämpfen, sondern Corona direkt ausgesetzt sind. Man denke nur an all die Gesundheits- und Sozialberufe. Auch an die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher muss ich in diesen Tagen oft denken. Sie sind wichtige Stützen unserer Gesellschaft und fühlen sich mitunter schutzlos der Pandemie ausgesetzt. Wenn beispielsweise wegen eines Corona-Falls die gesamte Klasse nach Hause geschickt wird, der Lehrer, der den infizierten Schüler unterrichtete, aber weiterarbeiten muss, damit nicht noch mehr Unterricht ausfällt. Aber hier und heute soll es eben einmal um die Heldinnen und Helden des Alltags im Wolfenbütteler Gesundheitsamt gehen. Derzeit sind nach Angaben des Landkreises rund 100 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit mit der Pandemiebewältigung beschäftigt, rund 50 davon allein in der Kontaktverfolgung. Der Landkreis hat das Personal ordentlich aufgestockt, um auch weiterhin Infektionsketten zu durchbrechen und andere Menschen zu schützen. Zum Vergleich: Anfang November berichteten wir, dass 35 Mitarbeitende mit den Hauptaufgaben der Pandemie-Bekämpfung beschäftigt sind. Neben den regulär Beschäftigen des Gesundheitsamtes wurden Studierende und Pensionäre eingestellt. Auch andere Behörden helfen. Personelle Unterstützung kommt durch das Finanzamt Wolfenbüttel, das Robert-Koch-Institut und das Bundesamt für Strahlenschutz. Diese neuen Kolleginnen und Kollegen müssen geschult und eingearbeitet werden – und brauchen natürlich auch eigene Arbeitsplätze. Aktuell werden laut Landkreis neue Räume in der Kuba-Halle bezogen. Statt Notenblättern flattern dann Quarantänebescheide durch die Räume des Veranstaltungsortes. Im Komm an der Schweigerstraße wartet das nächste Großprojekt. In der Lokalität soll das Impfzentrum für den Landkreis eingerichtet werden. Ein logistisches Megaprojekt, ohne Frage. Bis 15. Dezember muss alles stehen. Dafür braucht das Gesundheitsamt alle Kräfte. Und wir können alle mithelfen, indem wir weiter Abstand halten, Maske tragen und Kontakte reduzieren.