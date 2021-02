Der Lastwagen stand an der Straße Im Moorbusche in Cremlingen.

Unbekannte zapfen Diesel aus Lastwagen in Cremlingen

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10. Februar, 17 Uhr, und Donnerstag, 11. Februar, 6.30 Uhr, aus dem Kraftstoffbehälter eines auf einem Grundstück an der Straße Im Moorbusche in Cremlingen geparkten Lastwagens zirka 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt, so die Polizei. Zeugen gesucht.

Hinweise an die Polizei Cremlingen: (05306) 932230.

red