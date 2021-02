Keine Notbetreuung in Wolfenbütteler Kitas

Wolfenbüttel. Aufgrund der Wetterlage entfallen Notbetreuungen in den Kindertagesstätten der Stadt Wolfenbüttel und in der Kita Evessen.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage, bleiben die städtischen Kitas am Dienstag, 9. Februar, in Wolfenbüttel geschlossen. Es finde auch keine Notbetreuung statt, teilt die Verwaltung mit. Die Notbetreuung in der Kita Evessen wird wetterbedingt bis einschließlich Dienstag ausgesetzt. Das teilte am Montag die Bürgermeisterin der Gemeinde Evessen, Dunja Kreiser, mit.

Weg zur Arbeitsstätte ist zu gefährlich

In der Elmlage sei es über Land einfach zu gefährlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Weg zur Arbeitsstätte aufzunehmen, „den Familien will ich das auch nicht zumuten“, heißt es.

red