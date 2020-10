Die Sickter Treppengalerie zeigt „Kühe und Meer“

Die Sickter Kulturinitiative (Sikki) freut sich, nach einer längeren Corona-Pause wieder eine neue Ausstellung zeigen zu können. „Wir folgen einem Hygienekonzept, das den behördlichen Vorgaben genügt und unseren Gästen den größtmöglichen Schutz vor Infektion bietet“, wird Annegrit Helke von der Sikki in der Mitteilung zitiert. Das Konzept kommt demnach das erste Mal bei der aktuellen Ausstellung zur Anwendung.

Meeresrauschen und Kuhmuhen

Ein Hauch von Sommer, Meeresrauschen und Kuhmuhen zieht durch das Herrenhaus Sickte, seitdem dort die Arbeiten der Wolfenbütteler Künstlerin Ursula van der Veen hängen, so Sikki weiter. Der Titel „Kühe und Meer“ kann demnach als augenzwinkernder Bezug zu ihrer Internetadresse malerei-und-meer.de verstanden werden. Tatsächlich aber wurde sie vom „Kuhvirus“ ergriffen, als sie auf einer Nordseeinsel eine Herde mit Kälbern betrachtete.

Treffsichere Wiedergabe

Wegen der besonderen Situation waren bei der Eröffnung der Ausstellung außer der Künstlerin nur geladene Gäste dabei. Dazu gehörten Ingo Geisler, Bürgermeister der Gemeinde Sickte, und Annegrit Helke, bei der Sickter Kulturinitiative für Ausstellungen und Lesungen zuständig. Geisler erklärte, dass die Bilder ihn an gerade vergangene unbeschwerte Urlaubstage an der See oder auch an lange zurückliegende Erlebnisse mit Kühen in der Landwirtschaft erinnerten. Annegrit Helke mag die großen Tiere ob der bedächtigen Friedfertigkeit, die sie ausstrahlen. Vor allem besitzt jede von ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit, die Ursula van der Veen treffsicher wiedergibt, so Sikki weiter.

Kühe kommen also in der Ausstellung als Individuen daher. Sie sind aber auch als ein Bestandteil der norddeutschen Landschaft dargestellt, beleben Kompositionen aus Himmel und Meer.

Führung zu „Strand und Meer“

Das Herrenhaus ist nur Besuchern der Verwaltung der Samtgemeinde Sickte zugänglich. Um „Kühe und Meer“ möglichst vielen Kunstfreunden zeigen zu können, werden Führungen angeboten. Nach den Rundgängen zum Schwerpunkt „Kuhbilder“ und zum Thema „norddeutsche Landschaften“ folgt am Sonntag, 1. November, ein dritter Termin zum Themenkreis „Strand und Meer“. Beginn ist um 11 Uhr. Die Künstlerin ist mit dabei.

Weitere Informationen im Internet unter www.malerei-und-meer.de

Anmeldung bei der Pressestelle der Samtgemeinde Sickte unter (05305) 209912 oder per E-Mail unter a.martin@sickte.de

Der Zutritt zur Treppengalerie ist nur mit Mund-Nasenschutz erlaubt.

red