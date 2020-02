Unbekannte stehlen in Cremlingen VW T6 Multivan

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Freitag, 7. Februar, 14 Uhr, und Montag, 10. Februar, 6.25 Uhr, nach Aufbrechen mehrerer Türen in eine Halle in Cremlingen an der dortigen ehemaligen Panzerwaschanlage gelangt. Aus der Halle wurde ein geparkter silberner VW Bus T6 Multivan entwendet, so die Polizei weiter. Außerdem sei auch Werkzeug aus einem Nebengebäude gestohlen worden. Der Gesamtschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf zirka 70.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.