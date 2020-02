Dachdeckerei rettet den Weddeler Schul-Pavillon

Die Kinder der Erich-Kästner-Schule in Weddel freuen sich: Ihr grünes Klassenzimmer ist wieder dicht. Sie, die frische Luft lieben und den Pavillon besonders an heißen Sommertagen und bei Regen sehr zu schätzen gelernt haben, sind froh, dass nun Nässe am Holz keinen weiteren Schaden anrichten kann....