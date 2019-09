Wie geht es mit dem Sickter Herrenhaus weiter?

In der kommenden Woche könnte entschieden werden, wem das Herrenhaus Sickte zukünftig gehört. Derzeit ist der barocke Bau und Sitz der Samtgemeindeverwaltung Eigentum der Gemeinde Sickte. Sie ist gewillt, das Herrenhaus nebst Park zum Preis von 936.420,77 Euro an die Samtgemeinde zu verkaufen. Der Rat der Samtgemeinde Sickte entscheidet in der nächsten Sitzung, am 17. September, um 19 Uhr im neuen Feuerwehrhaus in Sickte darüber, ob...