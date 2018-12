Cremlingen: PKW schleudert in den Gegenverkehr – drei Verletzte

Ein Schaden von 34.100 Euro und drei leicht Verletzte – so lautet die Bilanz eines Unfall in Cremlingen. Als ein 27-jähriger VW-Fahrer am Freitagabend gegen 22.20 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt der A 39 in der Straße Im Moorbusche überqueren will, kracht es. Der Mann hatte den Hyundai einer 55-Jährigen übersehen – die laut Polizeibericht auch noch Vorfahrt hatte.

Auto schleudert in den Gegenverkehr

Die Wucht des Zusammenstoßes schleudert den VW in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem weiteren Fahrzeug: dem VW eines 58-Jährigen. Alle Beteiligten kommen mit leichten Verletzungen davon, berichtet die Polizei weiter.